Visite libre de la mosquée d’Agen Mosquée d’Agen Agen

Informations pratiques

Agen

Visite libre de la mosquée d’Agen

Mosquée d’Agen 49 rue Jourdain Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’enceinte de la Grande Mosquée d’Agen lors d’une visite guidée, le samedi et le dimanche de 14h à 17h. Entrée libre.

La mosquée d’Agen vous ouvre ses portes ! Lors de cette visite, vous découvrirez l’histoire et le style architectural arabo-musulman de la mosquée.

Lieu de culte des musulmans de l’Agenais, la mosquée est un ancien entrepôt d’engrais racheté par les musulmans d’Agen et réhabilité en mosquée en 1998. L’intérieur de la salle de prière est orné de stucs arabo-musulmans. .

Mosquée d’Agen 49 rue Jourdain Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 72 65 59

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English : Visite libre de la mosquée d’Agen

Discover the grounds of the Grand Mosque of Agen on a guided tour, Saturdays and Sundays from 2:00 p.m. to 5:00 p.m. Free admission.

L’événement Visite libre de la mosquée d’Agen Agen a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Destination Agen