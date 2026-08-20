Visite libre de la tour médiévale de Chanac, dominant la vallée du Lot lozérienne, Tour de Chanac, Chanac

Informations pratiques

Visite libre de la tour médiévale de Chanac, dominant la vallée du Lot lozérienne Samedi 19 septembre, 09h00 Tour de Chanac Lozère

Tarif libre. Visite avec escaliers irréguliers et raides, prévoir des baskets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Tour de l’ancien château des évêques de Mende, construit entre 1154 et 1220, ce donjon est aujourd’hui le seul vestige subsistant de l’ensemble.

Au fil du temps, le château fut agrandi et embelli jusqu’à compter trente-huit appartements. Il bénéficiait également d’un ingénieux système d’alimentation en eau, captée dans le ruisseau des Bernades et acheminée par des bourneaux, conduites en terre cuite.

En 1793, le château fut incendié lors de la révolte des royalistes menée par Charrier. Vendu ensuite comme bien national, il fut acquis pour 650 francs par un greffier de justice, avant de devenir propriété communale en 1988.

Dominant la vallée du Lot et le bourg, la tour demeure aujourd’hui l’un des emblèmes du village. Elle accueille également de nombreuses manifestations culturelles durant l’été, dont le festival Détours du Monde.

Tour de Chanac Le bourg, 48230 Chanac Chanac 48230 Lozère Occitanie Tour de l’ancien château des évêques de Mende construit entre 1154 et 1220, ce donjon est le seul vestige subsistant aujourd’hui.

Alors agrandi, embelli, ne comportait pas moins trente-huit appartements. Il disposait de l’eau captée au ruisseau des Bernades, et acheminée par un système ingénieux de Bourneaux (conduites en terre cuites). Il brûla durant l’épisode de la révolte des royalistes conduits par Charrier en 1793. Ensuite vendu comme bien national, il fut acheté 650 Francs par un greffier de justice. En 1988, il devient propriété communale. Il est le cadre de nombreuses manifestations culturelles durant l’été, dont le fameux festival Détours du Monde. La tour, qui domine la vallée du Lot et le bourg, reste l’emblème et la fierté du village. A 75 puis N 88.

Tour de l’ancien château des évêques de Mende construit entre 1154 et 1220, ce donjon est le seul vestige subsistant aujourd’hui.

©OTAGDT