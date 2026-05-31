Visite libre de l’Abbaye d’Abondance, Abbaye d’Abondance, Abondance

Visite libre de l’Abbaye d’Abondance 19 et 20 septembre Abbaye d’Abondance Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une parenthèse hors du temps.

Laissez-vous envoûter par le silence du cloître, la sérénité de l’ancien verger et la richesse des collections de l’Abbaye d’Abondance. Un site unique en Haute-Savoie où l’élégance de l’architecture rencontre la finesse artistique.

Depuis le début de l’année, la commune d’Abondance s’est engagée dans un vaste chantier de restructuration et de valorisation du site abbatial visant à assurer la préservation de ce Monument Historique tout en le rendant accessible et attractif pour les visiteurs.

En danger, non ! À préserver, oui !

Abbaye d’Abondance Place de l’Abbatiale, 74360 Abondance, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Abondance 74360 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 81 60 54 http://www.abondance-patrimoine.fr Fondée au XIe siècle, l’abbaye Notre-Dame marque aujourd’hui de son empreinte la vallée d’Abondance. Les bâtiments conventuels du XIVe siècle s’imposent dans le paysage du village d’Abondance. Lieu de vie des moines ou lieu d’accueil de pèlerins, ils témoignent de la vie communautaire dans un milieu aussi rude que celui de la montagne. Parcourez le cloître qui abrite de remarquables peintures murales ; déambulez dans les couloir du monastère à la découverte de l’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance ».

Une parenthèse hors du temps.

© Pôle Culturel d’Abondance