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Visite libre de l’Ancienne Ecole Normale, Jardins d’Arcadie, Charleville-Mézières

samedi 19 septembre 2026 · Jardins d'Arcadie · Charleville-Mézières

Visite libre de l’Ancienne Ecole Normale, Jardins d’Arcadie, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardins d'Arcadie
Adresse
16 rue Jules Riché 08000 Charleville-Mézières
Ville
08000 Charleville-Mézières
Département
Ardennes

Visite libre de l’Ancienne Ecole Normale Samedi 19 septembre, 10h00 Jardins d’Arcadie Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez visiter librement l’ancienne Ecole Normale d’Institutrices devenue une résidence services séniors.

Jardins d’Arcadie 16 rue Jules Riché 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 62 26 07 35 https://jardins-arcadie.fr
Venez visiter librement l’ancienne Ecole Normale d’Institutrices devenue une résidence services séniors

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