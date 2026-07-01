AGENDA · Charleville-Mézières
Visite libre de l’Ancienne Ecole Normale, Jardins d’Arcadie, Charleville-Mézières
samedi 19 septembre 2026 · Jardins d'Arcadie · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Visite libre de l’Ancienne Ecole Normale Samedi 19 septembre, 10h00 Jardins d’Arcadie Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez visiter librement l’ancienne Ecole Normale d’Institutrices devenue une résidence services séniors.
Jardins d’Arcadie 16 rue Jules Riché 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 62 26 07 35 https://jardins-arcadie.fr
Venez visiter librement l’ancienne Ecole Normale d’Institutrices devenue une résidence services séniors
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