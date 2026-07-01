Visite libre de l’Ancienne Ecole Normale, Jardins d’Arcadie, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Visite libre de l’Ancienne Ecole Normale Samedi 19 septembre, 10h00 Jardins d’Arcadie Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Venez visiter librement l’ancienne Ecole Normale d’Institutrices devenue une résidence services séniors.

Jardins d’Arcadie 16 rue Jules Riché 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 62 26 07 35 https://jardins-arcadie.fr

Venez visiter librement l’ancienne Ecole Normale d’Institutrices devenue une résidence services séniors

©