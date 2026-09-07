Visite libre de l’ancienne mairie, Ancienne mairie, Herqueville
dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne mairie · Herqueville
Informations pratiques
Visite libre de l’ancienne mairie Dimanche 20 septembre, 14h00 Ancienne mairie Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de la petite mairie d’Herqueville
Avec sa toiture en forme de « chapeau de gendarme » l’ancienne mairie d’Herqueville est unique en son genre. Elle est marquée par le style d’architecture développée dans le domaine Renault, soubassements en silex, murs en damiers de moellons de calcaire et de silex, toit très pentu en petites tuiles plates.
Reconstruite à son emplacement actuel à l’initiative de Louis Renault en 1934, juste en face de l’entrée de son domaine, elle est l’œuvre de l’architecte Donini.
Une Marianne, réalisée par le sculpteur Fix Masseau (1869-1937), ami de Louis Renault, surveille les séances du conseil municipal.
Ancienne mairie Route de Connelles, 27430 Herqueville Herqueville 27430 Eure Normandie Visite de la petite mairie d’Herqueville
Avec sa toiture en forme de « chapeau de gendarme » l’ancienne mairie d’Herqueville est unique en son genre. Elle est marquée par le style d’architecture développée dans le domaine Renault, soubassements en silex, murs en damiers de moellons de calcaire et de silex, toit très pentu en petites tuiles plates.
Reconstruite à son emplacement actuel à l’initiative de Louis Renault en 1934, juste en face de l’entrée de son domaine, elle est l’œuvre de l’architecte Donini.
Une Marianne, réalisée par le sculpteur Fix Masseau (1869-1937), ami de Louis Renault, surveille les séances du conseil municipal. Parking à proximité
Visite de la petite mairie d’Herqueville
©michel natier
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