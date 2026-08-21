Visite libre de l’Atelier La Bottega, La Bottega, Metz

Informations pratiques

Visite libre de l’Atelier La Bottega 19 et 20 septembre La Bottega Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier de gravure.

Présentation des techniques de taille-douce et taille d’épargne.

Exposition des travaux de Christelle André, Aline Irroy, Luljeta Meco.

Exposition de la collection privée de Patricia Gérardin qui a accueilli pendant 20 ans les oeuvres de 120 artistes en lien avec le Carrefour des Arts.

La Bottega 20 rue Taison, Metz 57000 Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 06 13 12 41 36 http://patriciagerardin.fr Atelier de gravure fondé en 2006, spécialisé dans la taille-douce, la taille d’épargne, le monotype et la gravure à plat. Il accueille artistes et visiteurs autour de techniques traditionnelles et contemporaines d’impression. Places de parking dans le centre.

Atelier de gravure

©Patricia Gérardin