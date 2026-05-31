Visite libre de l’écomusée du Perche, Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière

Visite libre de l’écomusée du Perche 19 et 20 septembre Écomusée du Perche Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Écomusée du Perche vous invite à pousser ses portes et à plonger au cœur de l’histoire locale. Les 19 et 20 septembre, profitez d’une ouverture exceptionnelle gratuite pour découvrir le prieuré et les richesses qu’il abrite.

Au fil de votre visite, laissez-vous guider à travers les collections, les savoir-faire et les paysages qui façonnent l’identité du Perche. Petits et grands pourront explorer librement les espaces et mieux comprendre la vie d’autrefois grâce à une approche vivante et accessible à tous.

Des supports de visite ludiques sont proposés aux enfants afin que chacun profite pleinement de la visite.

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge, 61130 Saint-Cyr-la-Rosière, France Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie 0233734806 https://www.ecomuseeduperche.fr Fondé au XIe siècle, le prieuré fut donné à l’abbaye de Saint-Denis en France vers 1070. Certains détails de la modénature et des sculptures font penser qu’ils ont été exécutés par des artistes venus d’Ile-de-France. Du XIIIe siècle datent l’église, et le rez-de-chaussée des bâtiments conventuels (chapelle de l’abbé, sacristie, salle capitulaire, salle voûtée. Une tourelle avec portes et fenêtres sculptées dessert les étages et le grenier. La partie supérieure de l’escalier à vis se termine par une voûte gothique octopartite. L’étage a été refait au XVIIIe siècle et comprend une pièce à boiserie. Après la guerre de Cent ans, reconstruction du logis du prieur. Le musée est situé entre Bellême (61) et Nogent-le-Rotrou (28), sur la commune de Saint-Cyr-la-Rosière. (carte michelin 60, pli 5)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Écomusée du Perche vous invite à pousser ses portes et à plonger au cœur de l’histoire locale. Les 19 et 20 septembre, profitez d’une ouverture…

© Écomusée du Perche