Visite libre de l’église apostolique arménienne Sainte Marie Mère de Dieu, Église Apostolique Arménienne Sainte Marie Mère de Dieu, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Visite libre de l’église apostolique arménienne Sainte Marie Mère de Dieu Samedi 19 septembre, 10h00 Église Apostolique Arménienne Sainte Marie Mère de Dieu Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Consacrée en 1975, l’église est inscrite au sein d’un édifice contemporain qui abrite également un Centre culturel. Le décor rappelle l’origine arménienne de l’église apostolique, ses rituels et son ancienneté. L’autel est orné d’une œuvre du peintre Jansem.

Église Apostolique Arménienne Sainte Marie Mère de Dieu 6 avenue Bourgain, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 Consacrée en 1975, l’église est inscrite au sein d’un édifice contemporain qui abrite également un Centre culturel. Le décor rappelle l’origine arménienne de l’église apostolique, ses rituels et son ancienneté. L’autel est orné d’une œuvre du peintre Jansem. Bus 123

Visite libre

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