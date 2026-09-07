Visite libre de l’église d’Autrey-lès-Gray, Église Saint-Didier, Autrey-lès-Gray

Informations pratiques

Visite libre de l’église d’Autrey-lès-Gray 19 et 20 septembre Église Saint-Didier Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église d’Autrey-lès-Gray, édifice du XIIᵉ siècle, lors d’une visite libre.

Église Saint-Didier Rue du Général Bouscat, 70100 Autrey-lès-Gray, France Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0134843171

Découvrez l’église d’Autrey-lès-Gray, édifice du XIIᵉ siècle, lors d’une visite libre.

© OT Val de Gray