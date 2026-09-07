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AGENDA · Bertholène

Visite libre de l’église de Banc, Église de Banc, Bertholène

samedi 19 septembre 2026 · Église de Banc · Bertholène

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Banc
Adresse
12310 Bertholène
Ville
12310 Bertholène
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit.

Visite libre de l’église de Banc 19 et 20 septembre Église de Banc Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement l’église de Banc, située sur la commune de Bertholène, et prenez le temps d’apprécier son architecture et son patrimoine à votre rythme.

Église de Banc 12310 Bertholène Bertholène 12310 Aveyron Occitanie
Visite libre de l’église de Banc commune de Bertholène.

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