AGENDA · Bertholène
Visite libre de l’église de Banc, Église de Banc, Bertholène
samedi 19 septembre 2026 · Église de Banc · Bertholène
Informations pratiques
Visite libre de l’église de Banc 19 et 20 septembre Église de Banc Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez librement l’église de Banc, située sur la commune de Bertholène, et prenez le temps d’apprécier son architecture et son patrimoine à votre rythme.
Église de Banc 12310 Bertholène Bertholène 12310 Aveyron Occitanie
Visite libre de l’église de Banc commune de Bertholène.
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