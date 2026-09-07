Visite libre de l’église de Banc, Église de Banc, Bertholène

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Banc 19 et 20 septembre Église de Banc Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement l’église de Banc, située sur la commune de Bertholène, et prenez le temps d’apprécier son architecture et son patrimoine à votre rythme.

Église de Banc 12310 Bertholène Bertholène 12310 Aveyron Occitanie

Visite libre de l’église de Banc commune de Bertholène.