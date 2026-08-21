Visite libre de l’église du village, Eglise de Roche Saint Secret-Béconne, Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Visite libre de l’église du village 19 et 20 septembre Eglise de Roche Saint Secret-Béconne Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église du village.

Eglise de Roche Saint Secret-Béconne 26770 Roche Saint Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Eglise du village Présence parking

Visite libre de l’église du village.

© Erwin Vanden Berghen