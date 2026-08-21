AGENDA · Roche-Saint-Secret-Béconne
Visite libre de l’église du village, Eglise de Roche Saint Secret-Béconne, Roche-Saint-Secret-Béconne
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Roche Saint Secret-Béconne · Roche-Saint-Secret-Béconne
Informations pratiques
Visite libre de l’église du village 19 et 20 septembre Eglise de Roche Saint Secret-Béconne Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de l’église du village.
Eglise de Roche Saint Secret-Béconne 26770 Roche Saint Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Eglise du village Présence parking
Visite libre de l’église du village.
© Erwin Vanden Berghen