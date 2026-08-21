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AGENDA · Roche-Saint-Secret-Béconne

Visite libre de l’église du village, Eglise de Roche Saint Secret-Béconne, Roche-Saint-Secret-Béconne

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Roche Saint Secret-Béconne · Roche-Saint-Secret-Béconne

Visite libre de l’église du village, Eglise de Roche Saint Secret-Béconne, Roche-Saint-Secret-Béconne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Roche Saint Secret-Béconne
Adresse
26770 Roche Saint Secret-Béconne
Ville
26770 Roche-Saint-Secret-Béconne
Département
Drôme

Visite libre de l’église du village 19 et 20 septembre Eglise de Roche Saint Secret-Béconne Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de l’église du village.

Eglise de Roche Saint Secret-Béconne 26770 Roche Saint Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Eglise du village Présence parking
Visite libre de l’église du village.

© Erwin Vanden Berghen

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