Visite libre de l’église, Eglise ND de la Nativité, Tourouvre au Perche
samedi 19 septembre 2026 · Eglise ND de la Nativité · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise ND de la Nativité Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
A l’occasion des Journées du patrimoine, l’église ND de la Nativité de Lignerolles vous ouvre ses portes : église du XVIIIe typique du bâti percheron, sobre dans son architecture et lieu de pèlerinage recherché au XXe s.
Eglise ND de la Nativité Eglise Notre Dame de la nativité – Lignerolles 61190 Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 61190 Lignerolles Orne Normandie 02 33 25 74 25
A l’occasion des Journées du patrimoine, l’église ND de la Nativité de Lignerolles vous ouvre ses portes : église du XVIIIe typique du bâti percheron, sobre dans son architecture et lieu de recherché…
©FabienneDemeule
À voir aussi à Tourouvre au Perche (Orne)
- Aprés-midi et soirée jeux Ludothèque des Hauts du Perche Tourouvre au Perche 3 juillet 2026
- Ateliers créatifs de 5 à 12 ans Les Muséales Tourouvre au Perche 4 juillet 2026
- Découverte des animaux de la Ferme d’Apolline La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche 4 juillet 2026
- Soiré dansante et repas Tourouvre au Perche 4 juillet 2026
- Musicales de Mortagne Concert de Raquel Camarinha & Mathieu Pordoy TOUROUVRE Tourouvre au Perche 5 juillet 2026