Visite libre de l’église, Eglise ND de la Nativité, Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise ND de la Nativité Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion des Journées du patrimoine, l’église ND de la Nativité de Lignerolles vous ouvre ses portes : église du XVIIIe typique du bâti percheron, sobre dans son architecture et lieu de pèlerinage recherché au XXe s.

Eglise ND de la Nativité Eglise Notre Dame de la nativité – Lignerolles 61190 Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche 61190 Lignerolles Orne Normandie 02 33 25 74 25

A l’occasion des Journées du patrimoine, l’église ND de la Nativité de Lignerolles vous ouvre ses portes : église du XVIIIe typique du bâti percheron, sobre dans son architecture et lieu de recherché…

©FabienneDemeule