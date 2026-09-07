Visite libre de l’église, Église Notre-Dame-De-l’Assomption, Thue et Mue

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Notre-Dame-De-l’Assomption Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse – Brouay – Le Mesnil-Patry – Putot-en-Bessin – Sainte-Croix-Grand-Tonne).

Une petite exposition sera disposée sur chaque site retraçant un peu d’histoire du lieu et quelques photos.

Église Notre-Dame-De-l’Assomption Rue des Grippes, Brouay, 14250 Thue et Mue Thue et Mue 14250 Calvados Normandie

Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse – Brouay – Le Mesnil-Patry – Putot-en-Bessin – Sainte-Croix-Grand-Tonne).

©Thue et Mue