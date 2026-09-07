Visite libre de l’église, Église Saint-Germain, Thue et Mue

Informations pratiques

Visite libre de l’église Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Germain Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse – Brouay – Le Mesnil-Patry – Putot-en-Bessin – Sainte-Croix-Grand-Tonne).

Une petite exposition sera disposée sur chaque site retraçant un peu d’histoire du lieu et quelques photos.

Église Saint-Germain Place Marin, Bretteville-l’Orgueilleuse, 14740 Thue et Mue Thue et Mue 14740 Calvados Normandie https://thueetmue.fr/

Les 6 églises de Thue et Mue seront ouvertes au public (Bretteville-l’Orgueilleuse – Brouay – Le Mesnil-Patry – Putot-en-Bessin – Sainte-Croix-Grand-Tonne).

©Thue et Mue