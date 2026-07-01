Visite libre de l’église, Église Saint-Aubin, Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Visite libre de l’église 18 – 20 septembre Église Saint-Aubin Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’édifice actuel est daté du XVe siècle, cependant l’édifice conserve des éléments d’époque romane. C’est une ancienne église fortifiée. Elle fait l’objet de travaux importants aux XVe, XVIe et XVIIe siècles. Des éléments, notamment ses vitraux évoquent l’histoire de Tourouvre et ses anciens seigneurs, l’émigration percheronne au Canada, l’incendie du 13 août 1944.L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques le 31 mai 1991.

Église Saint-Aubin Place Louis Debray, 61190 Tourouvre au Perche, France Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 0233257455 De l’église romane subsiste le mur gouttereau sud. Le reste de l’édifice a été reconstruit aux XVe, XVIe et XVIIe siècles. C’est un édifice avec nef lambrissée et bas-côté unique au nord, voûtes d’ogives. Les charpentes de la nef témoignent d’un repentir : la nef principale était à l’origine couverte isolément. Présence de vitraux de 1893 évoquant l’émigration des habitants au Canada au XVIIe siècle. Deux vitraux du XVIe siècle subsistent.

L’édifice actuel est daté du XVe siècle, cependant l’édifice conserve des éléments d’époque romane. C’est une ancienne église fortifiée. Elle fait l’objet de travaux importants aux XVe, XVIe et XVIIe…

©Fabienne Demeule