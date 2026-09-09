Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption Journées du Patrimoine Place des Poilus Lambesc
samedi 19 septembre 2026 · Place des Poilus · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption Journées du Patrimoine
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 le samedi de 14h à 17h30. Le dimanche de 14h à 17h30. Place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Elevée de 1700 à 1741 sur les plans de l’architecte provençal Jean Vallon, Notre-Dame de l’Assomption a été construite sur l’emplacement d’une église datant du XIIIème siècle et du château de Saint-Eldrad.
Avec son dôme et sa façade pyramidale, son architecture rappelle le style italien de la fin de la Renaissance. .
Place des Poilus Eglise Notre-Dame de l’Assomption Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr
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English :
Built between 1700 and 1741 to designs by Provencal architect Jean Vallon, Notre-Dame de l’Assomption was constructed on the site of a 13th-century church and the Château de Saint-Eldrad.
L’événement Visite libre de l’église Notre-Dame de l’Assomption Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc
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