Visite libre de l’église orthodoxe de Chalon-sur-Saône, Chapelle orthodoxe de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle orthodoxe de Chalon-sur-Saône · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Visite libre de l’église orthodoxe de Chalon-sur-Saône 19 et 20 septembre Chapelle orthodoxe de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire et le site de l’église orthodoxe de Chalon-sur-Saône, située dans un immeuble d’habitation. Deux pièces sont réservées au culte orthodoxe et décorées selon le rite propre à cette religion.
Chapelle orthodoxe de Chalon-sur-Saône 22 rempart Saint-Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 http://www.chalon.fr
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’histoire et le site de l’église orthodoxe de Chalon-sur-Saône, située dans un immeuble d’habitation. Deux pièces sont réservées…
© Église orthodoxe, Chalon-sur-Saône
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