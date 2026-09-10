Visite libre de l’église Saint-Nicolas de Maule, Église Saint-Nicolas, Maule

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Nicolas de Maule 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas Yvelines

Entrée libre. Une visite commentée à 14h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Nicolas, fondée au XIe siècle sur les vestiges d’édifices plus anciens. On remarquera sa tour Renaissance, sa crypte romane du XIe siècle et les traces des chapelles édifiées par les seigneurs de Maule du XVIe siècle. On gagnera aussi à s’attarder sur l’extérieur de l’édifice et les traces laissées par les différentes phases de l’histoire de la petite cité médiévale. De là on pourra visiter le musée Victor Aubert tout proche ainsi que la cave dimière du XIIIe siècle.

Visite libre le samedi et dimanche à partir de 15h, avec mise à disposition d’un document permettant d’appréhender les éléments essentiels de l’édifice.

Église Saint-Nicolas 21 Rue Flaville, 78580 Maule, France Maule 78580 Yvelines Île-de-France 0612934150 http://www.asso.acime

Visite libre

Acime