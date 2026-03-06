Visite libre de l’église Saint-Pierre-ès-Liens, Village de Mayrinhac-Lentour, Mayrinhac-Lentour

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Pierre-ès-Liens 19 et 20 septembre Village de Mayrinhac-Lentour Lot

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⛪ À la découverte de l’église de Mayrinhac-Lentour

Partez à la découverte de cette église et laissez-vous séduire par son architecture, son histoire et le charme de ce lieu emblématique du village.

Village de Mayrinhac-Lentour 46500 Mayrinhac-Lentour Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie

⛪ À la découverte de l’église de Mayrinhac-Lentour

© PAH Cauvaldor