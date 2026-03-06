AGENDA · Mayrinhac-Lentour
Visite libre de l’église Saint-Pierre-ès-Liens, Village de Mayrinhac-Lentour, Mayrinhac-Lentour
samedi 19 septembre 2026 · Village de Mayrinhac-Lentour · Mayrinhac-Lentour
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Pierre-ès-Liens 19 et 20 septembre Village de Mayrinhac-Lentour Lot
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
⛪ À la découverte de l’église de Mayrinhac-Lentour
Partez à la découverte de cette église et laissez-vous séduire par son architecture, son histoire et le charme de ce lieu emblématique du village.
Village de Mayrinhac-Lentour 46500 Mayrinhac-Lentour Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie
⛪ À la découverte de l’église de Mayrinhac-Lentour
© PAH Cauvaldor