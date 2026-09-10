Visite libre de l’église Saint-Roch de Gaudoux, Église de Gaudoux, Preignan

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Roch de Gaudoux Samedi 19 septembre, 10h00 Église de Gaudoux Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Remaniée au XVIIIe siècle, l’église Saint-Roch de Gaudoux renferme un riche patrimoine mobilier. Vous pourrez y admirer des boiseries murales peintes en faux marbre, un tabernacle en bois sculpté et peint, ainsi que trois statues représentant saint Roch, patron de l’église, saint Martin et une Vierge à l’Enfant datant du XVIIIe siècle.

Venez découvrir l’histoire de cet édifice, son architecture et les trésors qu’il conserve.

Église de Gaudoux Gaudoux, 32810 Preignan Preignan 32810 Gers Occitanie Église du XVIIIe siècle.

L’église Saint-Roch de Gaudoux à été remaniée durant le XVIIIe siècle. Elle renferme des boiseries murales peintes en faux marbre, ainsi qu’un petit tabernacle en bois sculpté et peint. Le tout, de à…

© Grand Auch Cœur de Gascogne