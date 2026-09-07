Visite libre de l’église St-Julien avec panneaux d’information, Église Saint-Julien, Couleuvre

Informations pratiques

Visite libre de l’église St-Julien avec panneaux d’information 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église de style roman est classée aux Monuments Historiques depuis 1915.

Elle comporte une nef de quatre travées flanquées de bas-côtés, un transept saillant sur lequel ouvrent des chapelles rectangulaires et enfin un chœur profond remanié à l’époque gothique qui se termine par un chevet plat. Une chapelle gothique est ajoutée au XVe siècle sur le côté sud de l’église, sa porte de style flamboyant est surmontée d’un arc en accolade et flanquée de pinacles.

Église Saint-Julien Rue Marx Dormoy, 03320 Couleuvre, France Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes L’église appartient, par l’ensemble de sa construction, à la seconde moitié du XIIe siècle. A droite du chœur existe une ancienne chapelle seigneuriale bâtie dans la seconde moitié du XVe siècle et qui servait de sacristie au début du XXe siècle.

L’église de style roman est classée aux Monuments Historiques depuis 1915.

©mairie de Couleuvre