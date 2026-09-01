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Visite libre de l’espace Rozanoff Musée de la Base aérienne Mont-de-Marsan

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Base aérienne · Mont-de-Marsan

Visite libre de l’espace Rozanoff Musée de la Base aérienne Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Musée de la Base aérienne
Adresse
1279 avenue de Nonères
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif

Mont-de-Marsan

Visite libre de l’espace Rozanoff

Musée de la Base aérienne 1279 avenue de Nonères Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 14:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre des salles d’exposition consacrées à l’histoire de l’aviation de chasse.
Présentation d’avions.
Participation exceptionnelle du club philatélique montois, avec une présentation de timbres sur l’entre-deux-guerres.
L’espace patrimonial Rozanoff (EPR118), est un musée de tradition de la base aérienne 118 du Mont-de-Marsan. Il présente sur 6000m2, l’histoire de l’aéronautique civile montoise et celle de l’aviation de chasse française de la Première Guerre mondiale aux opérations extérieures actuelles. Sur le parking extérieur sont présentés quelques avions de chasse

Gratuit. Pièce d’identité exigée à l’entrée.   .

Musée de la Base aérienne 1279 avenue de Nonères Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 78 53 

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English : Visite libre de l’espace Rozanoff

L’événement Visite libre de l’espace Rozanoff Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan

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