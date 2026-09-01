Visite libre de l’espace Rozanoff Musée de la Base aérienne Mont-de-Marsan
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Base aérienne · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Mont-de-Marsan
Visite libre de l’espace Rozanoff
Musée de la Base aérienne 1279 avenue de Nonères Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 14:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre des salles d’exposition consacrées à l’histoire de l’aviation de chasse.
Présentation d’avions.
Participation exceptionnelle du club philatélique montois, avec une présentation de timbres sur l’entre-deux-guerres.
L’espace patrimonial Rozanoff (EPR118), est un musée de tradition de la base aérienne 118 du Mont-de-Marsan. Il présente sur 6000m2, l’histoire de l’aéronautique civile montoise et celle de l’aviation de chasse française de la Première Guerre mondiale aux opérations extérieures actuelles. Sur le parking extérieur sont présentés quelques avions de chasse
Gratuit. Pièce d’identité exigée à l’entrée. .
Musée de la Base aérienne 1279 avenue de Nonères Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 78 53
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English : Visite libre de l’espace Rozanoff
L’événement Visite libre de l’espace Rozanoff Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Mont-de-Marsan
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