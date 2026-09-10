Visite libre de l’exposition « L’Almanach 26 » au Consortium Museum, Le Consortium, Dijon

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « L’Almanach 26 » au Consortium Museum 19 et 20 septembre Le Consortium Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors des Journées européennes du patrimoine, redécouvrez le Consortium Museum sous un nouvel angle ! Actif depuis 1977 à Dijon, ce centre d’art contemporain est installé dans une ancienne usine transformée par les architectes Shigeru Ban et Jean de Gastines en 2011. Cette création architecturale est félicitée par le Ministère de la Culture qui lui décerne le label Architecture contemporaine remarquable en 2023.

Pendant ces deux jours de célébration, l’accès aux expositions est gratuit pour tous les visiteurs. Découvrez « L’Almanach 26 », une exposition collective avec 15 artistes invités.

Avec les artistes Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Matt Dillon, Ángela Ferrari, Barnabé Fillion, Gabriele Garavaglia, Orson Gillick Morris, Peter Halley, Hao Liang, Cooper Jacoby, Allen Jones, Jenna Kaës, Shahryar Nashat, Shigeo Otake et Autumn Ramsey.

Le Consortium 37 rue de Longvic, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380684555 https://www.leconsortium.fr/fr à 400 m de la place Wilson, 10 minutes à pied de la place de la Libération/Hôtel de Ville | En vélo : une station Vélodi est située place Wilson pour poser votre vélo | En voiture : stationnement gratuit dans la rue de Longvic.

Lors des Journées européennes du patrimoine, redécouvrez le Consortium Museum sous un nouvel angle ! Actif depuis 1977 à Dijon, ce centre d’art contemporain est installé dans une ancienne usine par …

Rebecca Fanuele © Consortium Museum