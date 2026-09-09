Visite libre de l’exposition « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz », Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Centre d'études et Musée Edmond Michelet · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Visite libre de l’exposition « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz » 19 et 20 septembre Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz ».
Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.
Visite libre de l’exposition pemanente et de l’exposition temporaire « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz »
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