Visite libre de l’exposition « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz », Centre d’études et Musée Edmond Michelet, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz » 19 et 20 septembre Centre d’études et Musée Edmond Michelet Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz ».

Centre d’études et Musée Edmond Michelet 4 Rue Champanatier, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Estavel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555740608 http://museemichelet.brive.fr Parking public à proximité.

Visite libre de l’exposition pemanente et de l’exposition temporaire « Mémoire de pierre. Corrèze-Auschwitz »