Visite libre de l’exposition photographique : Regards de l’IHU Méditerranée Infection, une approche « Une seule Santé », IHU Méditerranée Infection, Marseille

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition photographique : Regards de l’IHU Méditerranée Infection, une approche « Une seule Santé » Samedi 19 septembre, 08h30 IHU Méditerranée Infection Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exposition photographique de l’artiste Anne-Sophie Nival présentant les activités de l’IHU en lien avec la thématique « Une seule santé » : santé animale, santé humaine et santé des écosystèmes. Demande d’accès à la passerelle extérieure à l’accueil.

IHU Méditerranée Infection 19-21 Bd Jean Moulin 13005 Marseille Marseille 13005 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Exposition photographique de l’artiste Anne-Sophie Nival présentant les activités de l’IHU en lien avec la thématique « Une seule santé » : santé animale, santé humaine et santé des écosystèmes. à la à…

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