Visite libre de l’exposition temporaire, Archives municipales, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition temporaire 19 et 20 septembre Archives municipales Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’intérieur de l’exposition « Trésors d’Archives »

Archives municipales 15 Rue Doc Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181850 http://archives.brive.fr

A l’intérieur exposition « Trésors d’Archives »