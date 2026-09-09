AGENDA · Brive-la-Gaillarde
Visite libre de l’exposition temporaire, Archives municipales, Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Visite libre de l’exposition temporaire 19 et 20 septembre Archives municipales Corrèze
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
A l’intérieur de l’exposition « Trésors d’Archives »
Archives municipales 15 Rue Doc Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181850 http://archives.brive.fr
A l’intérieur exposition « Trésors d’Archives »
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Fallope à L’improviste Brive-la-Gaillarde 9 septembre 2026
- Repas d’intégration au campus universitaire de Brive, Bibliothèque Universitaire, Brive-la-Gaillarde 10 septembre 2026
- Hich dans Puzzle à L’improviste Brive-la-Gaillarde 10 septembre 2026
- Retour de Cannes (Rex) Brive-la-Gaillarde 11 septembre 2026
- Games Gaillardes n° 79, Salle Dumazaud, Brive-la-Gaillarde 11 septembre 2026