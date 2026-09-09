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AGENDA · Brive-la-Gaillarde

Visite libre de l’exposition temporaire, Archives municipales, Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives municipales
Adresse
15 Rue Doc Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde, France
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre de l’exposition temporaire 19 et 20 septembre Archives municipales Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’intérieur de l’exposition « Trésors d’Archives »

Archives municipales 15 Rue Doc Massenat, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181850 http://archives.brive.fr
A l’intérieur exposition « Trésors d’Archives »

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