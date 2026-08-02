Visite libre de l’exposition temporaire « Les fabuleux destins de l’Usine 4 », Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers, Sarreguemines

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition temporaire « Les fabuleux destins de l’Usine 4 » 19 et 20 septembre Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Faïencerie de Sarreguemines : un nom qui s’impose comme une évidence. Nombre d’entre vous se sont sans doute déjà arrêtés brièvement devant le portail désormais clos du site situé au cœur de la ville. Peut-être l’avez-vous même franchi pour y travailler, y acheter de la vaisselle ou explorer clandestinement les vestiges des anciens ateliers de production.

Ce site ne laisse personne indifférent… Mais connaissez-vous vraiment « les fabuleux destins de l’Usine n°4 » ?

Moulin de la Blies – Musée des techniques faïencières et Jardin des Faïenciers 125 Avenue de la Blies, 57200 Sarreguemines, France Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33387982887 https://www.sarreguemines-museum.fr À trois kilomètres du centre-ville, sur les berges de la Blies, s’étend le site dit du “Moulin de la Blies”. L’eau y forme une “frontière naturelle” avec l’Allemagne. Avant même la Révolution industrielle, le site (ou lieu-dit) du Moulin de la Blies constituait déjà une unité de production des faïenceries, ce qui en fait le site industriel le plus ancien de la ville. En 1821, on sait que le moulin appartenait à un charpentier qui y exploitait une scierie. La faïencerie le transforme ensuite en moulin à cailloutage, en activité de 1825 à 1969. Au XIXe siècle, la faïencerie de Sarreguemines utilise une série de moulins sur les rives de la Sarre et de la Blies, exploitant la force du courant pour faire fonctionner les nombreux broyeurs et malaxeurs nécessaires. L’usine du Moulin de la Blies est un vaste ensemble de bâtiments répartis sur quatre hectares, où sont fabriquées les pâtes utilisées par la manufacture. Une forge et une menuiserie y étaient également présentes. Accès depuis la gare et le centre-ville par la ligne de bus. Parkings à proximité : Parking du Moulin de la Blies, Parking du Centre Nautique

La Faïencerie de Sarreguemines : un nom qui s’impose comme une évidence. Nombre d’entre vous se sont sans doute déjà arrêtés brièvement devant le portail désormais clos du site situé au cœur de la y …

©Ville de Sarreguemines