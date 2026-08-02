Visite libre de l’exposition temporaire « Les fabuleux destins de l’Usine 4 », Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver, Sarreguemines

Informations pratiques

Visite libre de l’exposition temporaire « Les fabuleux destins de l’Usine 4 » 19 et 20 septembre Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Faïencerie de Sarreguemines : un nom qui s’impose comme une évidence. Nombre d’entre vous se sont sans doute déjà arrêtés brièvement devant le portail désormais clos du site situé au cœur de la ville. Peut-être l’avez-vous même franchi pour y travailler, y acheter de la vaisselle ou explorer clandestinement les vestiges des anciens ateliers de production.

Ce site ne laisse personne indifférent… Mais connaissez-vous vraiment « les fabuleux destins de l’Usine n°4 » ?

Musée de la Faïence de Sarreguemines – Jardin d’Hiver 17 rue poincaré, 57200 Sarreguemines, France Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33387989350 https://www.sarreguemines-museum.fr Le musée est installé dans les anciens appartements de Paul de Geiger, directeur des faïenceries de Sarreguemines entre 1871 et 1913.

Les collections du musée de la Faïence illustrent l’évolution technique et artistique de la faïencerie. Le point fort de l’établissement est, sans conteste, le jardin d’hiver de Paul de Geiger.

La faïencerie de Sarreguemines, créée en 1790, produit de la faïence fine, du grès et de la porcelaine. Elle connaît une croissance très importante au XIXe siècle. Vers 1900, elle emploie plus de 3 000 ouvriers et se classe parmi les manufactures les plus importantes d’Europe. La qualité de ses réalisations lui permet de remporter de nombreuses médailles lors d’expositions nationales et internationales. Les activités de la faïencerie sont largement documentées. Accès depuis la gare et le centre-ville : 5 min à pied Parkings à proximité : Parking Hôtel de Ville, Parking Grande Armée, Parking de la Gare

La Faïencerie de Sarreguemines : un nom qui s’impose comme une évidence. Nombre d’entre vous se sont sans doute déjà arrêtés brièvement devant le portail désormais clos du site situé au cœur de la y …

©Ville de Sarreguemines