Visite libre de l’Hôtel de Forbin et d’une exposition sur les plafonds peints, Hôtel de Forbin, Avignon

Visite libre de l’Hôtel de Forbin et d’une exposition sur les plafonds peints 19 et 20 septembre Hôtel de Forbin Vaucluse

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, l’Institut Calvet vous invite à découvrir l’Hôtel de Forbin à Avignon et une exposition consacrée aux plafonds peints médiévaux. Témoins rares et fascinants de l’art et de la société de la fin du Moyen Âge, ces décors polychromes révèlent un patrimoine riche, au croisement des influences provençales, languedociennes et italiennes. Cette immersion permettra d’explorer un pan méconnu de l’histoire artistique du Midi, dans un cadre patrimonial d’exception.

Hôtel de Forbin 7 place Théodore Aubanel 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 16 09 09 https://www.institutcalvet.fr/fr https://www.instagram.com/institutcalvet/;https://www.facebook.com/InstitutCalvet;http://www.linkedin.com/in/institut-calvet [{« type »: « email », « value »: « contact@institutcalvet.org »}]

À l’occasion des Journées du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, l’Institut Calvet vous invite à découvrir l’Hôtel de Forbin à Avignon et une exposition consacrée aux plafonds peints médiévaux.…

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