Visite libre de l’hôtel de Varennes, Hôtel de Varennes, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de l’hôtel de Varennes 19 et 20 septembre Hôtel de Varennes Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Observez la façade, franchissez le seuil et remontez le temps. Au fil de la visite, laissez-vous guider par les murs de cet hôtel particulier, aujourd’hui propriété de la Ville de Montpellier, qui racontent l’histoire riche et mouvementée de ce lieu au fil des siècles.

Hôtel de Varennes 2 place Pétrarque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie Deux maisons médiévales datant du XIIIe ou XIVe siècle sont remembrées au XVe siècle. L’hôtel particulier est à nouveau remanié au XVIIIe siècle par le négociant Fulcrand Roux. Cinq salles médiévales du rez-de-chaussée, voûtées d’arêtes et d’ogives, forment aujourd’hui un ensemble unifié, donnant sur le jardin de l’hôtel et décrivant un arc de cercle sensible à la vue. Cet espace, appelé salle Pétrarque, est mis à disposition par la Ville pour des conférences et des réunions.

L’hôtel de Varennes est propriété de la ville, inscrit au titre des Monuments historiques le 28 mai 2018.

Observez la façade puis passez la porte et remontez le temps. Soyez attentifs, les murs racontent l’histoire longue et complexe de cet hôtel particulier, aujourd’hui propriété de la Ville de…