Visite libre des collections, Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Bullecourt

Informations pratiques

Visite libre des collections 19 et 20 septembre Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous n’avez pas encore découvert le musée Jean et Denise Letaille ? Profitez de l’édition 2026 des Journées européennes du patrimoine pour venir pousser les portes du musée de Bullecourt et le découvrir. Les médiateurs n’attendent plus que vous, toujours prêts à vous apporter des compléments à la visite ou répondre à vos questions.

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras – bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Vous n’avez pas encore découvert le musée Jean et Denise Letaille ? Profitez de l’édition 2026 des Journées européennes du patrimoine pour venir pousser les portes du musée de Bullecourt et le Les à…

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