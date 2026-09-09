Visite libre des collections, Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Bullecourt
samedi 19 septembre 2026 · Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt 1917 · Bullecourt
Informations pratiques
Visite libre des collections 19 et 20 septembre Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
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Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras – bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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©CCSA
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