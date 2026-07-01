Visite libre des extérieurs, Château du Tertre, Belforêt-en-Perche

Informations pratiques

Visite libre des extérieurs 19 et 20 septembre Château du Tertre Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plan des lieux en main, avec accueil par les propriétaires, promenade dans le parc à la française autour de la maison de l’écrivain Roger Martin du Gard. Pour une visite du bureau et de la bibliothèque, prendre rendez-vous de préférence à une autre date, au 06 17 15 21 27.

Château du Tertre Le Tertre, 61130 Belforêt-en-Perche, France Belforêt-en-Perche 61130 Sérigny Orne Normandie 33617152127 http://www.letertre-rogermartindugard.fr Ce château du XVIIe siècle, en pierres et briques, a été remis en état au début du XXe siècle par Roger Martin du Gard, à qui il appartient depuis 1925. C’est là qu’il a écrit toute son œuvre, que subsiste sa bibliothèque et qu’il a reçu tous ses amis de la Nouvelle Revue Française (Albert Camus, André Gide, Jean Cocteau, Raymond Radiguet, Louis Jouvet, André Malraux, Georges Duhamel). Un très beau parc du XVIIe siècle a été remodelé en partie et prolongé vers 1800 par un parc à l’anglaise (composition du paysage et décor d’inspiration maçonnique). A partir de 1926, Roger Martin du Gard a ouvert des perspectives et des vues panoramiques sur Bellême et a renforcé les points sensibles par l’apport de statues antiques.

Plan des lieux en main, avec accueil par les propriétaires, promenade dans le parc à la française autour de la maison de l’écrivain Roger Martin du Gard. Pour une visite du bureau et de la prendre de…

©Maison Roger Martin du Gard