Visite libre des extérieurs, Manoir de Cailletot, Bolbec

Informations pratiques

Visite libre des extérieurs 19 et 20 septembre Manoir de Cailletot Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce curieux édifice, comprenant un étroit corps de bâtiment flanqué de deux hautes tourelles cylindriques, est certainement une construction de prestige, tel que le voulait son propriétaire.

Depuis longtemps condamné, le passage charretier en anse de panier est surmonté d’une pierre armoriée, d’une fenêtre privée de sa croisée de pierre, enfin, d’une belle lucarne Renaissance.

« Les Tourelles » présentent un des meilleurs exemples du décor polychrome traditionnel de la région. Quatre zones s’y superposent séparées par des larmiers : assises de brique et de pierre blanche sur base de grès ; damiers de silex taillé et assises de brique et de pierre ; croisillons de briques noires et orangées ; damiers de silex taillé et assises de briques.

Le manoir de Cailletot a été classé Monument Historique le 28 Mai 1931, quant au domaine contigu, (la porterie, le pigeonnier, les façades et toitures de la maison d’habitation), celui-ci est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 27 Janvier 1962.

Manoir de Cailletot Caltot, 76210 Bolbec Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie

Ce curieux édifice, comprenant un étroit corps de bâtiment flanqué de deux hautes tourelles cylindriques, est certainement une construction de prestige, tel que le voulait son propriétaire.

©Ville de Bolbec