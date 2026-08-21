Visite libre des jardins d’Arcadie, Les Jardins d’Arcadie, Périgueux
vendredi 18 septembre 2026 · Les Jardins d'Arcadie · Périgueux
Informations pratiques
Visite libre des jardins d’Arcadie 18 et 19 septembre Les Jardins d’Arcadie Dordogne
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite libre de l’ancien couvent Sainte-Marthe, incluant la butte Chambon ainsi que la porte de la salle capitulaire.
Les Jardins d’Arcadie 2 place de la cité, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 32 65 96 40 [{« type »: « phone », « value »: « 0532659640 »}] Ancien couvent édifié en 1855 implanté sur les vestiges des remparts de Vésone des IIe et IIIe siècles classés au titre des monuments historiques le 7 janvier 1942 accès via le portail 32 boulevard des arènes
Visite libre de l’ancien couvent Sainte-Marthe incluant la butte Chambon ainsi que la porte de la salle capitulaire.
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