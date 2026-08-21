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Visite libre des jardins d’Arcadie, Les Jardins d’Arcadie, Périgueux

vendredi 18 septembre 2026 · Les Jardins d'Arcadie · Périgueux

Visite libre des jardins d’Arcadie, Les Jardins d’Arcadie, Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Les Jardins d'Arcadie
Adresse
2 place de la cité, 24000 Périgueux
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite libre des jardins d’Arcadie 18 et 19 septembre Les Jardins d’Arcadie Dordogne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’ancien couvent Sainte-Marthe, incluant la butte Chambon ainsi que la porte de la salle capitulaire.

Les Jardins d’Arcadie 2 place de la cité, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 32 65 96 40 [{« type »: « phone », « value »: « 0532659640 »}] Ancien couvent édifié en 1855 implanté sur les vestiges des remparts de Vésone des IIe et IIIe siècles classés au titre des monuments historiques le 7 janvier 1942 accès via le portail 32 boulevard des arènes
Visite libre de l’ancien couvent Sainte-Marthe incluant la butte Chambon ainsi que la porte de la salle capitulaire.

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