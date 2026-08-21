Visite libre des jardins d’Arcadie, Les Jardins d’Arcadie, Périgueux

Informations pratiques

Visite libre des jardins d’Arcadie 18 et 19 septembre Les Jardins d’Arcadie Dordogne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite libre de l’ancien couvent Sainte-Marthe, incluant la butte Chambon ainsi que la porte de la salle capitulaire.

Les Jardins d’Arcadie 2 place de la cité, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 32 65 96 40 [{« type »: « phone », « value »: « 0532659640 »}] Ancien couvent édifié en 1855 implanté sur les vestiges des remparts de Vésone des IIe et IIIe siècles classés au titre des monuments historiques le 7 janvier 1942 accès via le portail 32 boulevard des arènes

Visite libre de l’ancien couvent Sainte-Marthe incluant la butte Chambon ainsi que la porte de la salle capitulaire.

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