Visite libre des jardins Sothys, Les Jardins Sothys, Auriac

Informations pratiques

Visite libre des jardins Sothys 19 et 20 septembre Les Jardins Sothys Corrèze

9€ au lieu de 10,50€ l’entrée en visite libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez la nature autrement !

Nous vous proposons de profiter d’un moment de détente hors du temps dans nos jardins, imaginés et façonnés par Bernard Mas. Un lieu propice à la promenade, à la contemplation et à la découverte.

Les Jardins Sothys Le Bourg, 19220 Auriac Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 91 96 89 http://www.lesjardinssothys.fr https://www.facebook.com/Les-Jardins-Sothys-1617705801808165/ Créés en 2006, par Sothys à Auriac en Corrèze, entre Maronne et Dordogne – terre d’origine des fondateurs de ce groupe expert en cosmétiques – les Jardins Sothys valorisent le monde végétal et les ressources naturelles qui président à l’éthique et à la formulation des soins. Source d’inspiration et de création des produits cosmétiques du groupe SOTHYS, ces jardins contemporains, ensemble de clos intimistes aux atmosphères variées, vous invitent à une évasion sensorielle alliant beauté et culture. Le site abrite, outre un extraordinaire jardin botanique, une boutique riche d’un bel éventail de cosmétiques, mais également un restaurant remarquable. Ressourcez-vous et détendez-vous dans nos jardins contemporains. Depuis 2007, B.Mas et nos architectes paysagistes dessinent les jardins avec diverses essences, délicates et rares, dans le respect de la nature. Un ensemble de clos intimistes aux atmosphères variées invite à une évasion sensorielle mêlant beauté et culture.

Découvrez la nature autrement !

©CJAPHOTOGRAPHIA