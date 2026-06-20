5 eme édition du café Littéraire Auriac
vendredi 18 septembre 2026 · Auriac
Informations pratiques
Auriac
5 eme édition du café Littéraire
10 Rue Bernard Mas Auriac Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
François SOUSTRE et Sylvain DUFOUR vous invitent à découvrir, à travers anecdotes et lecture de textes de Simone de Beauvoir, les nombreux étés que l’ecrivaine passa en Corrèze, à saint-Ybard, près d’Uzerche, dans le domaine familial de Meyrignac.
Conférence ou conférence et dîner .
10 Rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89
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English : 5 eme édition du café Littéraire
L’événement 5 eme édition du café Littéraire Auriac a été mis à jour le 2026-07-27 par Vézère Périgord Noir
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