Informations pratiques

Auriac

5 eme édition du café Littéraire

10 Rue Bernard Mas Auriac Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

François SOUSTRE et Sylvain DUFOUR vous invitent à découvrir, à travers anecdotes et lecture de textes de Simone de Beauvoir, les nombreux étés que l’ecrivaine passa en Corrèze, à saint-Ybard, près d’Uzerche, dans le domaine familial de Meyrignac.

Conférence ou conférence et dîner .

10 Rue Bernard Mas Auriac 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 91 96 89

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English : 5 eme édition du café Littéraire

L’événement 5 eme édition du café Littéraire Auriac a été mis à jour le 2026-07-27 par Vézère Périgord Noir