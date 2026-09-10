Visite libre des monuments via une déambulation, Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher, Saint-Antoine-du-Rocher

Informations pratiques

Visite libre des monuments via une déambulation 19 et 20 septembre Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Saint-Antoine-du-Rocher, autrefois appelé Sanctus Petrus de Bella Valle, est labellisé « villes et villages fleuris » avec 3 fleurs. Venez découvrir son église, son lavoir, sa chapelle, … à travers une déambulation dans le village.

Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher 6 Rue des Écoles, 37360 Saint-Antoine-du-Rocher Saint-Antoine-du-Rocher 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 56 65 04 https://saint-antoine-du-rocher.fr Exposition/Concours photos faites par les élèves de l’école primaire de Saint-Antoine-du-Rocher. Parking de la mairie/école.

Saint-Antoine-du-Rocher, autrefois appelé Sanctus Petrus de Bella Valle, est labellisé « villes et villages fleuris » avec 3 fleurs.

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