Visite libre des Muséales, Les Muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche
samedi 19 septembre 2026 · Les Muséales de Tourouvre · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Visite libre des Muséales 19 et 20 septembre Les Muséales de Tourouvre Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Muséales ouvrent gratuitement les portes de l’ensemble de leurs espaces muséographiques.
Les visiteurs sont invités à découvrir en accès libre trois univers complémentaires et immersifs.
– Partez sur les traces des pionniers au Musée de l’Émigration française au Canada, qui retrace l’histoire de celles et ceux ayant quitté le Perche pour le Nouveau Monde aux XVIIe et XVIIIe siècles. À travers objets d’époque, récits de vie et dispositifs interactifs, cette visite offre un éclairage unique sur une page méconnue de l’histoire de la France et du Québec.
-Plongez ensuite dans l’ambiance chaleureuse et colorée du Musée des Commerces et des Marques, véritable voyage dans le temps au cœur de la société de consommation du XXe siècle. Reconstitutions de boutiques, publicités anciennes et objets du quotidien réveillent souvenirs et curiosité, petits et grands y trouvent leur compte.
Découvrez les deux expositions temporaires :
Fragments de Perche
Cette première exposition constituera le point de départ du cycle. Elle proposera une immersion au cœur du Perche, terre natale de celles et ceux qui ont quitté leur région pour traverser l’Atlantique. À travers paysages, gestes du quotidien, objets, récits et repères historiques, elle permettra de mieux comprendre ce qui, ici, a façonné les futurs migrants.
Invitation aux voyages
Avec cette seconde proposition, l’équipe des Muséales souhaite offrir une exposition plus sensorielle et immersive, brouillant les frontières entre réel et imaginaire. Loin d’un récit figé ou d’une simple évocation historique, le voyage y sera abordé comme une expérience intime, émotionnelle et universelle, laissant à chacun la liberté de son interprétation.
Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre-au-Perche Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 02 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/ https://www.facebook.com/musealestourouvre/;https://twitter.com/museales;https://www.instagram.com/museales_tourouvre/ Les Muséales de Tourouvre, un ensemble culturel qui rassemble le Musée de L’Émigration française au Canada, le Musée des Commerces et des Marques, des espaces d’expositions temporaires et une boutique. L’établissement est accessible aux fauteuils roulants.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Muséales ouvrent gratuitement les portes de l’ensemble de leurs espaces muséographiques.
©Les Muséales
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