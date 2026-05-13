Visite libre des salles de lecture, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
Visite libre des salles de lecture, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Visite libre des salles de lecture Samedi 23 mai, 19h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Découvrez l’architecture surprenante de la Bnu, qui raconte à elle seule 150 ans de bouleversements en Alsace : des fastes du monument impérial au renouveau incarné par la métamorphose complète de ses espaces intérieurs, recomposés autour d’un escalier monumental qui fait aujourd’hui sa renommée.
Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 0388252800 http://www.bnu.fr
Découvrez l’architecture surprenante de la Bnu, qui raconte à elle seule 150 ans de bouleversements en Alsace : des fastes du monument impérial au renouveau incarné par la métamorphose complète de sa…
©Bnu JPR
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Rencontre avec Olivier Ritz, Kléber Éphémère, Strasbourg 13 mai 2026
- Festival Pelpass Strasbourg 14 mai 2026
- PELPASS FESTIVAL #9 JARDIN DES DEUX RIVES Strasbourg 14 mai 2026
- Broc’Land Geek, Halle du Marché Neudorf, Strasbourg 14 mai 2026
- Broc’Land Geek Halle du Marché Neudorf Strasbourg 14 mai 2026