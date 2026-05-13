Visite libre des salles de lecture, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Visite libre des salles de lecture Samedi 23 mai, 19h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Découvrez l’architecture surprenante de la Bnu, qui raconte à elle seule 150 ans de bouleversements en Alsace : des fastes du monument impérial au renouveau incarné par la métamorphose complète de ses espaces intérieurs, recomposés autour d’un escalier monumental qui fait aujourd’hui sa renommée.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 0388252800 http://www.bnu.fr

Découvrez l’architecture surprenante de la Bnu, qui raconte à elle seule 150 ans de bouleversements en Alsace : des fastes du monument impérial au renouveau incarné par la métamorphose complète de sa…

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