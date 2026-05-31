Visite libre des salons de l’Hôtel de Ville, Hôtel de Ville, Lyon

Visite libre des salons de l’Hôtel de Ville 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Métropole de Lyon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les salons de l’Hôtel de Ville. Accompagnés dans l’histoire de ce lieu par des explications audios, vous découvrirez le grand escalier d’honneur, les salons, les décors et d’autres œuvres conservées dans ce lieu prestigieux.

Hôtel de Ville 1 Place de la Comédie 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 10 30 30 http://www.lyon.fr Faisant face à l’opéra et donnant sur la place des Terreaux, l’hôtel de ville, plusieurs fois ravagé par le feu, est aujourd’hui l’un des monuments les plus remarquables de Lyon.

L’édifice est construit de 1646 à 1672 par l’architecte de la ville, Simon Maupin. La place des Terreaux devient alors le centre administratif de Lyon. L’édifice s’organise autour de deux cours, dont l’une est surélevée et de quatre pavillons d’angle avec un beffroi enserrant la cour d’honneur. L’intérieur richement orné en fait un modèle de décoration.

L’hôtel de ville est détruit en parti en 1674 par un incendie. Le roi fait appel à Jules Hardouin-Mansart pour dessiner les plans du nouvel hôtel de ville.

Pendant la Révolution française, la salle du consulat se transforme en tribunal révolutionnaire. En 1792, les tableaux représentants les échevins et les prévôts des marchands sont détruits par la nouvelle municipalité souhaitant effacer toute trace de l’ancien consulat.

Le 14 juillet 1803, un second incendie détruit le bâtiment qui sera complètement rénové sous le Second Empire. TCL:

Métro ligne A et C (Station Hôtel de ville) – Bus C3, C5, C13, C14, C18, n°9, n°19, s1, s6 et s12. – www.tcl.fr

Consulter le plan d’accès 3D à l’Hôtel de ville

Venez découvrir les salons de l’Hôtel de Ville. Accompagnés dans l’histoire de ce lieu par des explications audios, vous découvrirez le grand escalier d’honneur, les salons, les décors et d’autres ce…

© Muriel Chaulet – Ville de Lyon