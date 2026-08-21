Visite libre des vieux gréements et autres bateaux de légende, Quai Florence Arthaud, Canet-en-Roussillon

Informations pratiques

Visite libre des vieux gréements et autres bateaux de légende 19 et 20 septembre Quai Florence Arthaud Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez librement une collection de 61 bateaux, dont plus de la moitié sont classés Bateaux d’intérêt patrimonial.

Tout au long du parcours, des QR codes vous permettent d’accéder à des vidéos explicatives pour mieux connaître l’histoire et les particularités de chaque embarcation.

Quai Florence Arthaud Quai Florence Arthaud, 66140 Canet-en-Roussillon Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie Le port de Canet abrite, en Méditerranée, la flotte la plus diversifiée de vieux gréements en bois, barques méditerranéennes et catalanes, sloop, ketch, cotres, bateaux de l’Atlantique et du monde entier !

Visite libre au moyen de QR codes permettant l’accès aux vidéos explicatives concernant les 61 bateaux dont plus de la moitié est classée Bateaux d’Intérêt patrimonial

©mairie de Canet en Roussillon