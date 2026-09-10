Visite libre du bâtiment de l’Ancienne Douane à Cayenne, Ancienne douane, Cayenne
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne douane · Cayenne
Informations pratiques
Visite libre du bâtiment de l’Ancienne Douane à Cayenne 19 et 20 septembre Ancienne douane Guyane
Visite libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
En suivant un parcours de QR code, cette visite libre présentera l’histoire de l’édifice, de sa construction à sa restauration.
Ancienne douane 4 rue du vieux port, Cayenne Cayenne 97300 Guyane Guyane + 594 5 94 21 42 00 https://www.culture.gouv.fr/regions/dcjs-guyane Direction de la culture, jeunesse et sports
Venez découvrir l’histoire du bâtiment de l’Ancienne Douane, édifice classé au titre des monuments historiques.
©Service Monuments Historiques et Espaces Protégés
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