Visite libre du bâtiment de l’Ancienne Douane à Cayenne, Ancienne douane, Cayenne

Informations pratiques

Visite libre du bâtiment de l’Ancienne Douane à Cayenne 19 et 20 septembre Ancienne douane Guyane

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En suivant un parcours de QR code, cette visite libre présentera l’histoire de l’édifice, de sa construction à sa restauration.

Ancienne douane 4 rue du vieux port, Cayenne Cayenne 97300 Guyane Guyane + 594 5 94 21 42 00 https://www.culture.gouv.fr/regions/dcjs-guyane Direction de la culture, jeunesse et sports

Venez découvrir l’histoire du bâtiment de l’Ancienne Douane, édifice classé au titre des monuments historiques.

©Service Monuments Historiques et Espaces Protégés