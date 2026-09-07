Visite libre du Cambrai Tank 1917 – Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai, Cambrai Tank 1917, Flesquières

Informations pratiques

Visite libre du Cambrai Tank 1917 – Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai 19 et 20 septembre Cambrai Tank 1917 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Cambrai Tank 1917 ouvre ses portes gratuitement le temps d’un week-end. Découvrez la Bataille de Cambrai et le tank Deborah D51, vestige exceptionnel de l’offensive britannique sur la ligne Hindenburg en novembre 1917, classé Monument Historique.

Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 (horaires exceptionnels). Visite libre et gratuite, sans réservation. Des animations vous sont proposées tout le long du week-end-end. Plus d’infos au 03 27 78 36 15.

Cambrai Tank 1917 Rue du Calvaire – 59267 Flesquières Flesquières 59267 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 http://www.agglo-cambrai.fr https://www.facebook.com/cambraitank1917/;https://www.instagram.com/cambraitank1917

Le Cambrai Tank 1917 ouvre ses portes gratuitement le temps d’un week-end. Découvrez la Bataille de Cambrai et le tank Deborah D51, vestige exceptionnel de l’offensive britannique sur la ligne en de…

© François Moreau – Destination Cambrésis