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Visite libre du Cambrai Tank 1917 – Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai, Cambrai Tank 1917, Flesquières

samedi 19 septembre 2026 · Cambrai Tank 1917 · Flesquières

Visite libre du Cambrai Tank 1917 – Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai, Cambrai Tank 1917, Flesquières

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cambrai Tank 1917
Adresse
Rue du Calvaire - 59267 Flesquières
Ville
59267 Flesquières
Département
Nord

Visite libre du Cambrai Tank 1917 – Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai 19 et 20 septembre Cambrai Tank 1917 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Cambrai Tank 1917 ouvre ses portes gratuitement le temps d’un week-end. Découvrez la Bataille de Cambrai et le tank Deborah D51, vestige exceptionnel de l’offensive britannique sur la ligne Hindenburg en novembre 1917, classé Monument Historique.
Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 (horaires exceptionnels). Visite libre et gratuite, sans réservation. Des animations vous sont proposées tout le long du week-end-end. Plus d’infos au 03 27 78 36 15.

Cambrai Tank 1917 Rue du Calvaire – 59267 Flesquières Flesquières 59267 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 http://www.agglo-cambrai.fr https://www.facebook.com/cambraitank1917/;https://www.instagram.com/cambraitank1917
Le Cambrai Tank 1917 ouvre ses portes gratuitement le temps d’un week-end. Découvrez la Bataille de Cambrai et le tank Deborah D51, vestige exceptionnel de l’offensive britannique sur la ligne en de…

© François Moreau – Destination Cambrésis

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