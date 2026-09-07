Visite libre du Centre de sculpture romane – « Maître de Cabestany », Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany », Cabestany

Informations pratiques

Visite libre du Centre de sculpture romane – « Maître de Cabestany » 19 et 20 septembre Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Pyrénées-Orientales

Entrée libre. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Centre de sculpture romane

Découvrez l’univers mystérieux d’un sculpteur itinérant et anonyme, qui œuvra au XIIe siècle dans plusieurs régions de l’Arc latin, en Italie, en France et en Espagne.

Le Centre de sculpture romane n’est pas un musée, mais un centre d’interprétation. Il présente des reproductions réalisées par moulage à partir des œuvres originales, aujourd’hui conservées dans différents édifices et sites culturels.

Sa vocation est de réunir, dans un même espace, la quasi-totalité des œuvres connues à ce jour du Maître de Cabestany.

Le parcours permet d’appréhender les différentes facettes de l’œuvre de ce sculpteur. Il débute par la présentation des créations qui lui sont attribuées, avant d’inviter les visiteurs à un véritable voyage initiatique, par la vue et le toucher, au cœur de l’art roman.

Une expérience unique !

Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » Parc Guilhem 66330 Cabestany Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie Installé dans une ancienne cave viticole, le Centre de Sculpture Romane « Maître de Cabestany » invite à découvrir l’univers de l’un des artistes les plus énigmatiques du Moyen Âge. Ce sculpteur anonyme et itinérant, actif dans la seconde moitié du XIIe siècle, a laissé une œuvre singulière, reconnaissable à ses personnages expressifs, à ses compositions foisonnantes et à sa technique virtuose.

À travers une importante collection de moulages, le parcours permet d’admirer et de comparer les œuvres attribuées au Maître de Cabestany et à son atelier, aujourd’hui dispersées de la Toscane à la Navarre, en passant par le Languedoc-Roussillon et la Catalogne. À la fois musée, centre de ressources et espace pédagogique, le lieu accueille également des expositions temporaires, des ateliers et des conférences consacrés à l’art roman et au Moyen Âge.

Le Centre de sculpture romane

©mairie-de-cabestany