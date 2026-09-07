Visite libre du château de Rieutort, Château du Rieutort, Roquelaure

Informations pratiques

Visite libre du château de Rieutort 19 et 20 septembre Château du Rieutort Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Profitez d’une ouverture exceptionnelle pour découvrir librement le château de Rieutort, à Roquelaure.

Parcourez à votre rythme ce lieu chargé d’histoire et admirez les éléments remarquables de son architecture et de son environnement. Une occasion rare d’explorer un patrimoine habituellement peu accessible et de mieux connaître l’histoire de ce site emblématique du territoire.

Château du Rieutort Château du Rieutort, 32810 Roquelaure Roquelaure 32810 Gers Occitanie

Profitez d’une ouverture exceptionnelle pour découvrir librement le château de Rieutort à Roquelaure. Parcourez ce lieu chargé d’histoire à votre rythme et admirez les éléments remarquables de son et…

©Château du Rieutort