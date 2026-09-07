Visite libre du château de Rochemaure, Château de Rochemaure, Rochemaure

Informations pratiques

Visite libre du château de Rochemaure 19 et 20 septembre Château de Rochemaure Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire des ruines du château de Rochemaure, autrefois bastion défensif.

Perché sur un promontoire rocheux, le château de Rochemaure domine la vallée du Rhône et offre une vue à couper le souffle. Construit à la fin du 12ᵉ et au début du 13ᵉ siècle par la noble famille des Adhémar, seigneurs de Montélimar, ce site médiéval impressionne autant par sa situation que par son histoire encore en partie méconnue. Ses vestiges, son donjon, ses remparts et son bourg médiéval en font un lieu à part.

Bonne nouvelle pour les visiteurs autonomes ! Le château propose désormais un parcours libre enrichi de panneaux explicatifs et ludiques, pensés pour petits et grands. Sur votre chemin, vous pourrez tourner un disque pour découvrir les roches qui composent le site, soulever des clapets pour tester vos connaissances, faire glisser des personnages dans un labyrinthe ou encore associer des blasons aux bonnes familles seigneuriales. Une façon simple et amusante de plonger dans l’histoire du lieu !

Château de Rochemaure Montée du château, 07400 Rochemaure, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Rochemaure 07400 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 49 10 46 http://www.sud-ardeche-tourisme.com/ Perché sur un promontoire rocheux, le château de Rochemaure (roche noire) domine la vallée du Rhône et offre une vue à couper le souffle. Construit à la fin du 12ᵉ siècle et au début du 13ᵉ siècle par la noble famille des Adhémar, seigneurs de Montélimar, ce site médiéval impressionne autant par sa situation que par son histoire encore en partie méconnue. Ses vestiges, son donjon, ses remparts et son bourg médiéval en font un lieu à part.

Plongez dans l’histoire des ruines du château de Rochemaure, autrefois bastion défensif.

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