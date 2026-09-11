UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ségur-le-Château

Visite libre du château de Ségur, Château de Ségur, Ségur-le-Château

samedi 19 septembre 2026 · Château de Ségur · Ségur-le-Château

Visite libre du château de Ségur, Château de Ségur, Ségur-le-Château

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Ségur
Adresse
8 Rue Pertinax, 19230 Ségur-le-Château, France
Ville
19230 Ségur-le-Château
Département
Corrèze
Tarif
Tarif : 3€ par adulte et 2€ pour les 12-18 ans. Sans réservation.

Visite libre du château de Ségur 19 et 20 septembre Château de Ségur Corrèze

Tarif : 3€ par adulte et 2€ pour les 12-18 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château est ouvert à la visite libre à tarif réduit.

Tarif : 3 € par adulte et 2 € pour les 12-18 ans.

Château de Ségur 8 Rue Pertinax, 19230 Ségur-le-Château, France Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Ensemble castral d’origine carolingienne, important siège des vicomtes de Limoges, représentatif d’une organisation médiévale particulière, caractérisée par le partage entre un espace seigneurial et un autre dévolu aux chevaliers.
Château ouvert pour visite libre, tarif réduit. 3€/adulte ; 2€/12-18 ans.

©

À voir aussi à Ségur-le-Château (Corrèze)