Visite libre du château de Ségur, Château de Ségur, Ségur-le-Château

Informations pratiques

Visite libre du château de Ségur 19 et 20 septembre Château de Ségur Corrèze

Tarif : 3€ par adulte et 2€ pour les 12-18 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château est ouvert à la visite libre à tarif réduit.

Tarif : 3 € par adulte et 2 € pour les 12-18 ans.

Château de Ségur 8 Rue Pertinax, 19230 Ségur-le-Château, France Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Ensemble castral d’origine carolingienne, important siège des vicomtes de Limoges, représentatif d’une organisation médiévale particulière, caractérisée par le partage entre un espace seigneurial et un autre dévolu aux chevaliers.

Château ouvert pour visite libre, tarif réduit. 3€/adulte ; 2€/12-18 ans.

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