Visite libre du chemin de mémoire du maquis de Saffré, Chemin de mémoire du Maquis de Saffré, Saint-Herblain
vendredi 18 septembre 2026 · Chemin de mémoire du Maquis de Saffré · Saint-Herblain
Informations pratiques
Visite libre du chemin de mémoire du maquis de Saffré 18 – 20 septembre Chemin de mémoire du Maquis de Saffré Loire-Atlantique
Accessible toute l’année – L’entrée du chemin de mémoire se situe entre le 113 et le 115 de l’avenue du Parnasse à Saint-Herblain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Chemin de mémoire du maquis de Saffré
1 place du maquis de Saffré – L’entrée du chemin de mémoire se situe entre le 113 et le 115 de l’avenue du Parnasse à Saint-Herblain
Accessible toute l’année
Visite libre
Le comité du souvenir du maquis de Saffré a mis en place, de façon pérenne, un chemin de mémoire, dans l’allée qui mène au monument à la mémoire des 27 fusillés exécutés à la Bouvardière le 29 juin 1944. Ces différents panneaux à vocation mémorielle relatent l’enchaînement des événements dramatiques survenus les 28 et 29 juin, alors que 300 jeunes maquisards attendaient la livraison d’armes des forces alliées.
Chemin de mémoire du Maquis de Saffré entrée entre le 113 et le 115 de l’avenue du Parnasse à Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 La Bouvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Chemin de mémoire du maquis de Saffré
Ville de Saint-Herblain
À voir aussi à Saint-Herblain (Loire-Atlantique)
- Mac DeMarco, La Carrière, Saint-Herblain 10 septembre 2026
- Les Brunchs ALF 44, Centre socioculturel le Grand B, Saint-Herblain 12 septembre 2026
- Grand loto par l’association Jeunes de Bellevue Complexe sportif du Vigneau Saint-Herblain 13 septembre 2026
- Grand loto par l’association Jeunes de Bellevue, Complexe sportif du Vigneau, Saint-Herblain 13 septembre 2026
- Loïc Sécheresse, Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, Saint-Herblain 15 septembre 2026