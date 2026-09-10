Visite libre du chemin de mémoire du maquis de Saffré, Chemin de mémoire du Maquis de Saffré, Saint-Herblain

Informations pratiques

Visite libre du chemin de mémoire du maquis de Saffré 18 – 20 septembre Chemin de mémoire du Maquis de Saffré Loire-Atlantique

Accessible toute l’année – L’entrée du chemin de mémoire se situe entre le 113 et le 115 de l’avenue du Parnasse à Saint-Herblain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Chemin de mémoire du maquis de Saffré

1 place du maquis de Saffré – L’entrée du chemin de mémoire se situe entre le 113 et le 115 de l’avenue du Parnasse à Saint-Herblain

Accessible toute l’année

Visite libre

Le comité du souvenir du maquis de Saffré a mis en place, de façon pérenne, un chemin de mémoire, dans l’allée qui mène au monument à la mémoire des 27 fusillés exécutés à la Bouvardière le 29 juin 1944. Ces différents panneaux à vocation mémorielle relatent l’enchaînement des événements dramatiques survenus les 28 et 29 juin, alors que 300 jeunes maquisards attendaient la livraison d’armes des forces alliées.

Chemin de mémoire du Maquis de Saffré entrée entre le 113 et le 115 de l’avenue du Parnasse à Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 La Bouvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire

Chemin de mémoire du maquis de Saffré

Ville de Saint-Herblain