Visite libre du Jacquemard Journées du Patrimoine Place de la République Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Visite libre du Jacquemard Journées du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Place de la République Jacquemard Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Amusez-vous à retrouver le riche patrimoine de la ville depuis la plateforme supérieure du monument.

Après une ascension de 70 marches, vous voilà arrivé sur la plateforme du Jacquemard, une occasion unique d’admirer le panorama sur Lambesc et sa campagne. Muni d’un petit guide remis à l’entrée, vous vous amuserez à retrouver le riche patrimoine de la ville l’église Notre-Dame, les hôtels particuliers, la chaîne des Côtes…



A partir de 1,20 mètre Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent .

Place de la République Jacquemard Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

Have fun discovering the city’s rich heritage from the monument’s upper platform.

L’événement Visite libre du Jacquemard Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc