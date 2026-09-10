Visite libre du lavoir du bourg et exposition de joints et enduits, Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Clément-sur-Guye

Informations pratiques

Visite libre du lavoir du bourg et exposition de joints et enduits 19 et 20 septembre Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement le lavoir du bourg et son exposition de joints et enduits.

Sur la paroi intérieure du mur pignon de gauche du lavoir, on peut découvrir cinq bandes « témoins » résultant d’un stage d’initiation à la mise en œuvre des joints et des enduits à la chaux organisé en 2017 par Maisons paysannes de Saône-et-Loire et l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye. De gauche à droite, les participants ont réalisé un enduit à pierres vues, un enduit gratté, des joints beurrés, un enduit taloché fin (frisé fin) et des joints traditionnels. Des cartels placés sous les bandes « témoins » permettent d’informer les visiteurs sur les techniques employées. Ainsi, les propriétaires de maisons ou autres bâtiments anciens pourront s’inspirer des recettes proposées par Daniel Besson, qui a encadré le stage et rédigé les fiches.

Pour plus d’informations :

https://www.stclement-patrimoine.org/stage_joints_et_enduits_chaux.htm

Lavoir du bourg de Saint-Clément-sur-Guye Chemin du Lavoir 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.stclement-patrimoine.org/stage_joints_et_enduits_chaux.htm [{« link »: « https://www.stclement-patrimoine.org/stage_joints_et_enduits_chaux.htm »}] Maison de lavage du village : bandelettes d’essai des joints et revêtements à la chaux. Sur le mur intérieur du pignon gauche du lavoir, nous pouvons découvrir cinq bandes « témoins » résultant d’un cours d’initiation à la mise en œuvre de joints et revêtements à la chaux organisé en 2017 par les Maisons Paysannes de Saône-et-Loire et l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye. De gauche à droite, les participants ont réalisé un revêtement en pierre visible, un revêtement gratté, des joints beurrés, un revêtement fin taloché (boucle fine) et des joints traditionnels. Les cartels placés sous les cassettes « témoins » servent à informer les visiteurs sur les techniques utilisées.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez librement le lavoir du bourg et son exposition de joints et enduits.

© Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye